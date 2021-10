Lucas Penteado é intimado a fazer teste de DNA de criança de seis anos, diz colunista

E mais uma notícia sobre o ator Lucas Penteado movimenta a internet. O ex-BBB foi alvo de uma intimação para fazer um teste de reconhecimento de paternidade de um menino de seis anos. A informação foi divulgada pela coluna do Leo Dias, nesta terça-feira (5).

O pedido na Justiça foi realizado por Ana Karoline Acre Ferreira de Sousa do Nascimento, ex-namorada do ator. Os dois começaram um relacionamento em 2012, quando tinham 16 anos. Eles namoraram cerca de um ano, segundo divulgou o jornalista.

Após o primeiro término, eles voltaram a ter um relacionamento em 2015. Neste período, Ana Karoline descobriu a gravidez. O nascimento do garoto aconteceu em outubro do mesmo ano.

No processo obtido pela jornalista, Ana Karoline informou que Lucas pediu o exame de DNA no momento em que ela revelou a gravidez. A situação gerou novamente a separação do casal.

Pensão e indenização

De acordo com Leo Dias, no primeiro semestre deste ano — no mês de fevereiro — a ex-namorada de Lucas Penteado buscou a Defensoria Pública para que o garoto fosse reconhecido como filho. O ator foi intimado a realizar um exame de DNA em 24 de março, mas não compareceu.

Com a falta do Lucas Penteado no exame, Ana Karoline entrou com uma ação de investigação de paternidade. Além do reconhecimento do ator como pai do garoto, ela quer pensão alimentícia de 30% sobre os ganhos do ex-BBB e uma indenização orçada no valor de R$ 6,6 mil.