Lucas Penteado é apontado pela web como o Coqueiro de 'The Masked Singer Brasil'

O ator Lucas Penteado, ex-BBB 21 e Malhação, está sendo apontado nas redes sociais como o personagem Coqueiro do "The Masked Singer Brasil". Coqueiro se apresentou novamente no terceiro episódio do programa na noite desta terça-feira (24).

"Se não for o Lucas Penteado eu vou me sentir muito traída, porque não consigo pensar em outra pessoa", escreveu uma internauta no Twitter. Outros comentaram sobre o jeito brincalhão do personagem, o comparando com o ator.

O Coqueiro cantou "Eu me apaixonei pela pessoa errada", do Exaltasamba. Nas dicas, contou que é uma pessoa amorosa e "ama ir para o meio do campo com as outras árvores e chutar para longe o baixo astral".

VEJA A APRESENTAÇÃO DO COQUEIRO:

Palpites dos jurados: Lucas Penteado (Rodrigo), Paulo Betti (Edu), Lucio Mauro Filho (Mariana), Rodrigo Sant’Anna (Taís), Fabio Porchat (Simone).

No terceiro episódio do reality, quatro personagens da noite de estreia retornaram com novas apresentações para duelar e tentarem escapar da eliminação e de ser desmascarados.

Girassol x Coqueiro

O Coqueiro duelou com o Girassol, que ganhou a votação da plateia. A flor cantou "Haja Amor", de Luiz Caldas.

Girassol deu a dica de que começou sua carreira na Globo e é viciada em televisão, além de que "tem mania com números ímpares e só ela lava a própria roupa".

Palpites dos jurados para o Girassol: Fabiana Karla (Taís Araujo), Elisa Lucinda (Eduardo Sterblitch), Angela Ro Ro (Simone), Zezé Motta (Rodrigo Lombardi), Gloria Pires (Mariana Ximenes).

Arara x Astronauta

A Arara ganhou o segundo duelo da noite contra o Astronauta. A ave cantou "Beleza Rara", de Ivete Sangalo e disse que seu filme preferido que é "A Cor Púrpura".

Além disso, a personagem deu a dica de que ninguém a chama pelo primeiro, e disse que os santos gostam do seu sobrenome. "Uma vez voei tão alto que encontrei os anjos cantando e me juntei com eles", contou.

Palpites dos jurados para a Arara: Gloria Maria (Simone), Paolla Oliveira (Edu), Gloria Groove (Mariana), Erika Januza (Taís), Juliana Alves (Rodrigo).

Já o Astronauta soltou a voz com "Rocket Man", de Elton John, e afirmou que sua brincadeira favorita é jogar pebolim. Personagem comentou ainda que é brasileiro, mas na cozinha vira italiano e faz um bom risoto.

"Eu gosto de estar acompanhado da minha família e amigos. Me esforço bastante para ver as pessoas desafiarem a gravidade. Eu posso provar, eu já fiz muita gente pular e até voar", disse.

Palpites dos jurados para o Astronauta: Márcio Mendes - Trio Los Angeles (Rodrigo), Tiago Abravanel (Mariana), Francisco Gil (Taís), Ed Motta (Simone), Robson Nunes (Edu).

Retorno do Unicórnio

O Unicórnio abriu o programa desta terça cantando "Lua de Cristal", de Xuxa. No episódio de estreia do reality, o personagem foi apontado como a cantora Priscilla Alcantara.

Por ter sido eleita como a melhor voz da primeira rodada, unicórnio não participou da nova leva de duelos.

Dicas da personagem e os palpites dos jurados sobre o unicórnio:

Dica 1: "Eu vivia entre duendes e fadas. Por isso, eu amo tudo que é colorido. Vocês me conheceram quando eu era criança, mas como diz a Sandy, eu cresci e agora sou mulher".

Dica 2: "Eu não tenho filhos, mas sou mãe de uma pet menina".

Palpites dos jurados: Priscilla Alcantara (Simone), Manu Gavassi (Edu Sterblitch e Rodrigo Lombardi) e Wanessa Camargo (Taís Araujo).