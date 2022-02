Lucas e Eslovênia trocam beijos em noite no quarto do líder

O estudante de medicina Lucas ganhou a prova do líder no Big Brother Brasil (BBB) 22, na noite de quinta-feira (17). Em relacionamento com a sister Eslovênia, ele logo tratou de agraciar a amada com uma noite no quarto da liderança. A madrugada foi marcada por beijos do casal.

Juntos, ele aproveitaram de comidas e bebidas, além de Eslovênia conhecer parte da família de Lucas por meio de fotos no quarto do líder.

Na cama, o brother falou: "Obrigado por curtir mais esse momento comigo". A estudante de marketing respondeu: "Estou feliz por estar com você aqui. Obrigada". Em seguida, os dois trocaram beijos.

Mais cedo, antes de entrar no quarto do líder, Eslovênia havia conversado com Brunna, Eliezer, Tiago Abravanel e Vyni sobre a possibilidade de ter relação sexual na casa. Ela comentou ter preocupação com a imagem fora da casa, mas ao mesmo tempo disse se sentir liberta para fazer o que quiser.

