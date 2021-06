Lucas Chumbo tem crise de gastrite, pede votos e é o 4º eliminado de 'No Limite'

Com seis votos, Lucas Chumbo foi o 4º eliminado de 'No Limite' em programa exibido nesta terça-feira (1º). O surfista teve uma crise de gastrite com fortes dores no estômago e pediu para que seus companheiros votassem nele.

"Eu até poderia aguentar mais. Mas até quando, sabe? Eu nunca desisti de nada na minha vida, mas está afetando muito minha saúde e meu psicológico", comentou o ex-BBB 20. Ele recebeu atendimento médico fora do acampamento antes da votação e, na volta, falou para os parceiros de jogo que queria ser retirado da competição.

A tribo Carcará foi ao Portal da Eliminação após perder a Prova da Imunidade. Agora, a equipe segue na competição com seis pessoas, tendo perdido 2 integrantes. A tribo Calango também está com seis competidores.

Em seu voto, Íris Stefanelli agradeceu a "segunda chance" dada a ela por Chumbo. Por estar sofrendo com problemas de convivência no acampamento, ela já esperava ser a mais votada.

Prova da Imunidade

De virada, a tribo Calango venceu a Prova da Imunidade e escapou da eliminação, além de ganhar uma maior quantidade de alimentos para levar ao acampamento.

Em rodízio, cada participante utilizava um arco e flecha para estourar balões que continham oito chaves. Quem encontrasse a última chave avançaria para abrir baús que continham letras para formar o nome “No Limite”.

A tribo Carcará foi muito rápida etapa do arco e flecha, porém perdeu força na abertura dos baús. Gleici, do time Calango, ganhou tempo com estratégia diferente, abriu todos os compartimentos e conseguiu montar o nome do reality, dando a vitória à sua equipe.

Prova do Privilégio

A tribo Carcará venceu a Prova do Privilégio e ganhou alimentos mais reforçados e uma frigideira. Além da comida para o acampamento, o time ganhou refeições especiais para comer na praia, como bolo e cachorro-quente.

Cinco integrantes de cada equipe ficaram amarrados pelos pés. Juntos, eles tinham de atravessar um circuito e coletar sacos contendo objetos que, no final, seriam acoplados pelo sexto integrante e arremessados em uma estrutura. Quem conseguisse fixar três objetos primeiro nas madeiras, ganhava.

A equipe Calango começou com uma boa vantagem até a etapa de arremessos. André não conseguiu ir bem nessa etapa e acabou sendo ultrapassado por Viegas, que foi o arremessador da Carcará.

Clima entre as tribos

O clima na tribo Calango era de flerte. Os participantes brincaram com as possibilidades da formação de dois casais: Bil (Arcrebiano) e Carol Peixinho e Gleici e Kaysar.

“O Kaysar está com uns flertes aí, né?", citou Gleici. Já Carol Peixinho não negou um possível romance com Bil: “Vamos ver no que vai dar, né?, comentou Carol. “Eu e a Carol a gente tá se conhecendo. Tá muito bom. Mas isso não vai atrapalhar a gente aqui no jogo não”, disse Bil

Já na Carcará, alguns problemas de convivência foram evidenciados. Iris Stefanelli recebeu algumas reclamações por suas atitudes em grupo.

Lucas Chumbo, também da Carcará, comentou que estava se sentindo frágil na competição. “Já tem uns dias que eu sinto minha gastrite atacando”, desabafou. O ex-BBB 20 foi consolado e recebeu energia dos companheiros.