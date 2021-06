Luau com Wesley Safadão será exibido em 'No Limite' nesta segunda-feira (7)

Wesley Safadão comandará um luau para uma das tribos de "No Limite", em programa que será exibido na noite desta segunda-feira (7). A equipe vencedora da Prova dos Privilégios, além de ganhar comidas mais reforçadas e melhores suprimentos, será recompensada com um show privado.

O forrozeiro cantará seus sucessos na fictícia Praia Brava, em Beberibe, litoral do Ceará. A edição desta semana será exibida nesta segunda devido ao jogo do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022.

"Foi bom poder levar um pouco de alegria para o povo que está lá sofrendo", disse o artista cearense em entrevista à Globo.

Safadão ainda opinou sobre os seus favoritos ao prêmio de R$ 500 mil. "Acho que o Kaysar é um candidato forte ao prêmio. Ele se dedica nas provas e teve a brilhante ideia de comer cactos. Se matou a fome eu não sei, mas levou sorte para a tribo Calango", comenta.

Competição

Até o momento, quatro competidores foram eliminados de "No Limite": dois da equipe Calango (Mahmoud e Angélica) e dois da Carcará (Ariadna e Lucas Chumbo).

Chumbo foi o último eliminado. No programa da última terça-feira (1º), a tribo do surfista caiu no Portal da Eliminação, e ele pediu aos companheiros para ser eliminados. O ex-BBB revelou estar sofrendo uma forte crise de gastrite. Ele recebeu seis votos e foi o 4º a deixar o jogo.