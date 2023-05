Luana Piovani relembra agressão de Dado Dolabella: ‘faziam chacota’

A atriz Luana Piovani, 46 anos, falou sobre a agressão que sofreu de Dado Dolabella, em 2008, que na época era seu namorado, em entrevista ao “Acessíveis Cast”, apresentado por Mari Moon e Titi Müller. No bate-papo, ela reclamou da falta de sororidade.



“Eu fui agredida numa época em que não tinha rede social, hashtag e close maquiado falando 'mexeu com uma, mexeu com todas'. Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido”, desabafou.

Luana namorou Dado entre 2006 e 2008. O ator foi condenado anos depois pela Lei Maria da Penha por agredir a atriz e a camareira Ismê de Souza em uma boate no Rio de Janeiro. Na época, ele teve pena de dois anos e nove meses em regime aberto por danos morais e acatou a decisão.

Início da fama

Ainda no bate-papo, Piovani falou sobre o início da fama. Ela contou que quando começou a ficar muito famosa, foi muito “massacrada e deu uma sofrida”.

“Comecei a ficar famosa e, como eu era uma menina que ninguém conhecia, eu comecei a dar muita entrevista. Nesse primeiro momento, 16 e 17 anos, eu fui levemente massacrada e eu dava uma sofrida, porque era muito nova. Aquilo não foi muito meu oxigênio, porque eu conseguia administrar. Quando cheguei aos 19 anos, no Rio, nem foi tanto tempo depois assim, eu já fui para terapia, porque sempre tive curiosidade. Com 22, eu já estava blindada”.