Luan Santana fica noivo, diz colunista

O cantor Luan Santana, de 31 anos, ficou noivo da estudante de moda Izabella Cunha, 26, no início deste mês, segundo confirmou a assessoria de imprensa do sertanejo ao colunista Lucas Pasin, do portal Uol.

No último fim de semana, Luan Santana realizou o "Luan City Festival", em Goiânia. Na ocasião, o cantor e Izabella foram fotografados no camarim usando o anel de noivado.

Izabella e Luan

Luan contou em entrevista à revista "Caras" que pediu Izabella em namoro no dia do "Criança Esperança", no fim de agosto de 2021. "Fazia duas semanas que estávamos nos encontrando e já começamos a pensar no casamento, na lua de mel e até nos filhos que queremos ter. A gente quer pelo menos cinco", disse na época.

Um fato que chama atenção, ainda conforme o colunista, é o tamanho do dedo de Izabella, de numeração 11 e considerado infantil, o que acaba ressaltando o tamanho dos brilhantes do anel de noivado.

Antes de namorar Izabella, Luan Santana já havia ficado noivo de Jade Magalhães, com quem viveu um relacionamento de 12 anos. O casal se separou em 2020.