Longe da TV há 10 anos, Claudia Rodrigues desabafa: ‘Não fazer aquilo que ama é a morte’

Claudia Rodrigues, 53 anos, uma das humoristas de maior sucesso no Brasil, desabafou ao falar sobre o afastamento da TV. A artista se distanciou da telinha em 2013, quando deixou o "Zorra Total", na TV Globo, momento em que a esclerose múltipla se complicou. Ao falar sobre a carreira, em entrevista ao portal R7 desta segunda-feira (13), ela disse que às vezes sente como se a vida tivesse acabado.

"Você não conseguir fazer aquilo que ama é a morte! Para um artista, o reconhecimento e o aplauso é o que se espera. E, quando tiram isso de você, acaba tudo, dá até vontade de morrer. Mas estou feliz e realizada, pois tenho um grande legado como comediante", avaliou.

Claudinha, como é chamada pelos mais próximos, recebeu o diagnóstico da doença que afeta o sistema nervoso ainda no início dos anos 2000 e seguiu trabalhando por longos anos. No entanto, não ter mais a saúde em perfeito estado e o avanço do seu quadro a fez sofrer. "Foi péssimo [quando descobri]. Eu fiquei na m****! Senti muita raiva. Não tinha noção, nem sabia o que era a doença. Percebi quando ia gravar e não lembrava o texto e comecei a ter dificuldades para realizar pequenas coisas, como amarrar o tênis. Foi terrível, eu me senti a pior pessoa. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo", disse.

Quando os primeiros efeitos da esclerose começaram a surgir, a humorista recorda que sentiu o preconceito na pele e que as pessoas começaram a tratá-la "como uma doente que não podia fazer mais nada". "Quando eu chegava no aeroporto, as pessoas cochichavam: 'Olha... não é aquela comediante?' Nossa, coitadinha, que dó!'. Isso me matava!", relembrou. Em seguida, a artista acrescentou: "Teve um dia em especial que fiquei bem chateada: estava em um torneio de pôquer em São Paulo, e uma pessoa pegou na minha mão e disse: 'Claudinha, fulano aqui!'. Como se eu não soubesse quem era ele. Eu tenho esclerose, não estava inválida ou vegetando. Foi muito marcante para mim".

Tratamento

Com esclerose múltipla, Claudia publicou, em seu Instagram, no mês de setembro, que tem tido muitos benefícios com tratamento feito com cannabis medicinal. A atriz chegou a colocar parte de seus imóveis à venda para conseguir pagar um outro tratamento, de alto valor, em dezembro de 2022. O procedimento, chamado túnel térmico cerebral, é realizado nos Estados Unidos. O custo pode variar entre US$ 36 mil a US$ 50 mil.

Carreira

A atriz computa diversos personagens de sucesso, como a rica e ignorante Ofélia e a beijoqueira Talia em "Zorra Total" (1999-2000); a empregada Sirene de "Sai de Baixo" (2000-02); e a protagonista Marinete de "A Diarista" (2004-2007), seu maior sucesso. Participou ainda do "Casseta & Planeta Urgente", em 2008, e retornou ao "Zorra Total", entre 2009 e 2013.