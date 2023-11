Lollapalooza nega que Blink-182 tenha cancelado show no Brasil em 2024

Após rumores de show cancelado, a banda estadunidense Blink-182 confirmou a participação no Lollapalooza Brasil de 2024. A informação foi dada pela assessoria do festival, que reforçou a apresentação do grupo no dia 22 de março do ano que vem.

"A organização do Lollapalooza Brasil reforça que a apresentação da banda Blink-182 no dia 22 de Março de 2024 está confirmada", escreveu.

O posicionamento foi dado após fãs repercutirem uma "ameaça" de cancelamento feita pelo baterista Travis Barker no Twitter, na terça-feira (28).

Legenda: Travis se irritou com brincadeira de brasileiro Foto: Reprodução

A publicação do baterista foi feita em resposta ao músico brasileiro Diego Miranda, que brincou sobre um "anúncio importante" que Travis daria. "Amanhã ele vai cancelar o show no Brasil", escreveu.

Irritado, Travis contestou: "Que se fod*. Vou cancelar, então". Este seria o 2º ano seguido que Blink-182 cancelaria uma apresentação no Brasil.

Quem é Diego Miranda?

O músico Diego Miranda é vocalista e guitarrista da banda carioca Scracho, formada em 2004. O grupo ainda tem nomes como Gabriel Leal, Caio Corrêa e Rodrigo Stallone.

Após a resposta de Travis, Diego pediu desculpa. "Nós amamos você. Você não se arrependerá, o público será insano. Desculpe, não cancele".

A banda já tocou músicas do Blink-182, e Miranda tem fotos no Instagram usando uma camisa do grupo.