Lollapalooza Brasil confirma Willow como atração do evento

A organização da 10ª edição do Lollapalooza Brasil anunciou a participação de uma nova atração no festival, nesta quinta-feira (17). A cantora e atriz Willow vai integrar a lista de artistas do terceiro e último dia de programação.

Na carreira musical, ela já fez parcerias com Avril Lavigne, Machine Gun Kelly, Yungblud,Travis Barker.

Evento é marcado para os dias 24, 25 e 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo,

Ícone da geração Z

Willow é cantora, atriz, ativista e constrói um caminho sólido para se consolidar como rock star. Prova disso é o recém-lançado disco, <COPINGMECHANISM>, no qual ela se distancia cada vez mais do que era esperado pelo mercado e se apodera do pop punk.

“Eu amo diferentes tipos de música, não gosto de me encaixar em um rótulo”, declarou a cantora recentemente à revista Glamour do Reino Unido.

Confira a programação do Lollapalooza Brasil 2023 dividida por dias:

24 de março, sexta-feira

Billie Eilish, Lil Nas X, Kali Uchis, Claptone, Gorgon City, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, John Summit, Pedro Sampaio, ANAVITÓRIA, Modest Mouse, Black Alien, Nora En Pure, Suki Waterhouse, Hot Milk, Devochka, Planta & Raiz, Madds, Öwnboss, Gab Ferreira, BABY, Aline Rocha, Aliados, Brisa Flow, Curol

25 de março, sábado

blink-182, Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again.., Melanie Martinez, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, LUDMILLA, Purple Disco Machine, Filipe Ret, Pitty, Mochakk, Liu, Gilsons, Tássia Reis, Carol Biazin, Eli Iwasa, Medulla, D-Nox, Mulamba, Ana Frango Elétrico, Binaryh, Melanie Ribbe, Valentina Luz

26 de março, domingo

Drake, Rosalía, Armin van Buuren, Alison Wonderland, Tove Lo, Aurora, L7NNON, Omar Apollo, WILLOW, Cigarettes After Sex, Rashid, Os Paralamas do Sucesso, 100 Gecs, Dubdogz x KVSH, Tuyo, O Grilo, Black Pantera, Rooftime, Santti, Larissa Luz, Carola, Deekpaz, Camilla Brunetta, Number Teddie, Carol Seubert