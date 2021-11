Lollapalloza tem venda de ingressos iniciada nesta quinta-feira (18); veja valores

Os ingressos para o Lollapalooza 2022 entraram oficialmente à venda nesta quinta-feira (18), desde as 12h, no site oficial do festival.

Para os que preferem a compra presencial, os ingressos podem ser adquiridos no Teatro Renault, em São Paulo, onde a taxa de conveniência não é cobrada.

Os valores para a nova edição também já foram divulgados. Quem deseja apenas ingresso para um dia de evento, o preço do ingresso, chamado de Lolla Day, inicia em R$ 450 para meia entrada, R$ 495 (entrada social) e vai até R$ 900 (inteira).

Enquanto isso, o Lolla Pass, que dá acesso a três dias de festival começa custando R$ 1.150 (meia-entrada), R$ 1.155 na entrada social e R$ 2.100 (inteira).

A edição de 2022 do Lolla acontece do dia 25 a 27 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Ingressos de 2020

Por conta da impossibilidade de realização do evento em 2020, todos que já haviam comprado ingressos para o Lollapalooza poderão usá-los para o festival de 2022.

Aos que compraram o LollaDay, as orientações são destinadas aos que desejam trocar o dia de ida ao festival. Com a mudança do line-up, os que desejavam fazer a troca tiveram até a quarta-feira (16) para realizar a ação.

Além disso, os créditos vindos de outros shows da Time For Fun cancelados ou adiados por conta da pandemia também podem ser usados para comprar o Lolla.