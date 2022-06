Loja de Shantal Verdelho é furtada em SP; prejuízo estimado é de R$ 1,8 milhão

Shantal afirma que os assaltantes levaram grande parte das peças que estavam no depósito. Somente o que já tinha sido comprado por clientes e estavam em local separado não foi levado. "De resto, tudo foi roubado, até canetas, levaram tudo", disse ela.

Ainda segundo a assessoria de imprensa de Shantal, a Zion Joias é uma empresa familiar, que possuía investimentos de anos, servindo de sustento para seus familiares. "Desta forma, Shantal afirma que irá fazer o necessário para recuperar as joias e descobrir quem são os criminosos", diz a nota.

Pelos stories do Instagram, a influenciadora desabafou sobre o ocorrido. "A gente começou essa empresa no closet do Mateus [Verdelho], colocamos uma impressora, sentávamos no chão e fomos fazendo joia por joia, sem copiar ninguém, joias com filosofias e mensagens do bem, feitas em família, desenhadas pela minha mãe, feitas pela minha tia, cuidadas pela minha irmã, divulgadas por mim. A empresa cresceu, pegamos a maior parte do nosso $$ pra investir em joias para abrir uma loja e pimba, levaram tudo", desabafou.