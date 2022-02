Livro sobre 'Mad Max', de 2015, aponta desconforto de Charlize Theron com Tom Hardy

A relação entre a atriz Charlize Theron e o ator Tom Hardy não era das melhores durante as gravações do longa 'Mad Max: Estrada da Fúria', de 2015, e agora o livro 'Blood, Sweat and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road' traz detalhes do desentendimento.

Um trecho da obra, revelado pela revista Vanity Fair, pontua como Charlize Theron não se sentia confortável nas filmagens com Hardy. Em um dos momentos, citado pelo operador de câmera Mark Goellnicht, o conflito aumentou com o atraso de três horas do artista no trabalho.

"Era 11 horas quando avistamos Tom ao longe, andando casualmente pelo deserto em direção ao local em que a cena seria gravada", contou Goellnicht sobre o caso.

A resposta de Theron, inclusive, foi dada na frente de Hardy. "Charlize pulou do caminhão e começou a gritar com ele: 'Multem esse filho da p*ta em 100 mil dólares por cada minuto que ele fez essa equipe toda esperar! Que desrespeito!'", completou o operador de câmera.

Receio nas gravações

A atriz, inclusive, teria pedido uma companhia para segui-la no set de filmagem nos dias seguintes. "As coisas chegaram em um ponto no qual saíram do controle, e tive a impressão que ter uma mulher ao meu lado pudesse equalizar as coisas, porque eu não estava me sentindo segura", pontuou.

As atitudes de Hardy já haviam sido criticadas quando informações sobre as audições do filme vazaram. Em um dos testes, ele chegou a cuspir na cara do colega de cena, o ator Armie Hammer.