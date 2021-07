Após confirmar o fim de seu casamento com o empresário Marcelo Bimbi no fim de semana, a modelo Nicole Bahls disse em conversa com a Quem o que achou dos vídeos e prints de conversas do ex-marido com a influencer Maryllia Gabriela.

O conteúdo da conversa entre os dois foi divulgado pelo colunista Leo Dias, na terça-feira (27). Segundo ele, Bimbi e Gabriela se conheceram no Acre, durante um evento em que os dois faziam presença. Ambos foram a uma festa após o trabalho e lá teriam ficado pela primeira vez.

Para Nicole, a "menina" foi uma forma de Deus mostrar que o relacionamento não estava certo. Ela trata o ocorrido como "um livramento".

"Não temos que aceitar ficar sofrendo. Temos que lembrar o que não foi bom, fica mais fácil. Tenho saúde, oportunidade de trabalho", disse Nicole nesta quarta-feira (28) à revista.

Separação amistosa

Ainda conforme a modelo, ela e Marcelo já não se viam há mais de duas semanas e o término foi sem brigas e sem um motivo especial. Ela disse, ainda, que o ex-marido foi para o Acre trabalhar e não voltou mais. "Desejo que ele seja feliz", diz.

Nicole e Marcelo estavam casados desde dezembro de 2018 e chegaram a se separar no fim de 2019, mas reataram logo depois.