Lívia Andrade volta a atacar Pétala Barreiros: 'Amante não tem vida feliz'

A atriz Lívia Andrade voltou a falar sobre a influenciadora Pétala Barreiros nas redes sociais nesta quarta-feira (20). Ao responder um seguidor a modelo declarou que o namorado, o empresário Marcos Araújo, e a jovem, que é ex-companheira dele, "estavam arcando com as consequências da infidelidade".

"Ela achou que seria amante e que teria uma vida plena? Amante não tem vida feliz, estamos vendo o rebuliço que é. Os dois estão arcando com as consequências da infidelidade do passado. Triste ver as crianças expostas nesse momento. Inocentes colocados numa confusão de adultos", escreveu.

Na ocasião, a internauta questionou sobre "o mal que se faz na Terra" e que "se paga aqui".

Foto: reprodução

Em seguida, outra usuária lembrou que Pétala era uma adolescente de 14 anos quando começou o relacionamento com Marcos Araújo, que durou até ela completar 21 anos, então Lívia insinuou que foi a influenciadora que flertou com o empresário: "Uma criança de 14 anos não está por aí em baladas e shows de madrugada atrás de homem".

"Uma criança de 14 anos está dentro de casa dormindo protegida pelos pais ou responsáveis! Ou eu tô [sic] errada?", completou.

Em 2020, Pétala revelou que o relacionamento com o presidente da AudioMix, com quem teve dois filhos, era abusivo. "Dos meus 14 até os 21 anos, eu vivi uma história que não foi um conto de fadas, passei por muitos traumas psicológicos, e até hoje eu faço terapia", contou.

'Enquanto estava com o cartão era um cara maravilhoso'

Ao comentar uma postagem nas redes sociais, Lívia ainda sugeriu que a influenciadora não se importava com o relacionamento tóxico enquanto estava com o empresário.

"Enquanto estava com o cartão de crédito sem limite nas mãos era um cara maravilhoso, inclusive era bajulado pela família inteira, que era carregada pra cima e pra baixo pelo mundo a fora. Era um pai tão incrível, que um filho não bastava, precisou planejar o segundo filho, porque a família era muito feliz e ambiente familiar era perfeito para criar crianças. Foi só separar e a teta secar , tudo mudou. Mulher se você tem uma relação abusiva e é consciente disso e se permite passar por isso por dinheiro e artigos de luxo, não presta tanto quanto o homem que você convive"

Críticas

Ao colunista Leo Dias, a modelo detalhou que é alvo de críticas desde a divulgação do vídeo em que ela aparece esperando o namorado durante o dia que foi realizado o exame de DNA do segundo filho de Pétala Barreiros com Marcos Araújo.

Legenda: Encontro aconteceu em área externa de exame de DNA Foto: Reprodução/Instagram

"Recebo milhares de mensagens todos os dias me xingando, me ameaçando... eu não fui envolvida nessa polêmica agora, quando fui acompanhar esse exame de DNA, mas no final do ano passado, me acusando de roubar um tênis usado que nem meu número era. Depois, ela deu uma entrevista me acusando de ser pivô do final do relacionamento", relatou.

No bate-papo, ela ainda declarou que o assunto só virou uma polêmica porque o nome dela esteva envolvido. "Só ganhou notoriedade porque me usaram. Ela me usou para aparecer".

Na ocasião, Lívia foi até o local em foi realizado o procedimento médico acompanhada de seguranças. Ela lamentou dizendo que vive uma situação muito difícil já há um ano, sendo "atacada, julgada e condenada pelo tribunal da internet".

Um dia depois, a atriz voltou a falar sobre a influencer ao ser criticada pelo posicionamento na batalha judicial entre Marcos e Pétala. Lívia disse que a influencer é "bancada" e que "não seria tão ruim" estar no lugar dela.