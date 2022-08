Lívia Andrade compartilha bronca de Dona Déa nos bastidores do Domingão: 'vê se vem arrumada'

A apresentadora Lívia Andrade compartilhou parte dos bastidores da primeira gravação dela no programa 'Domingão com Huck', da Rede Globo. Em uma série de vídeos publicados no Instagram na terça (30), a loira apareceu ao lado de Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, e do padre Fábio de Melo, brincando sobre a participação dos três e do look que estava vestindo.

"O primeiro foi daquele jeito. Quero ver como vai ser daqui há uns quatro? Vai ficar ótimo", disse Lívia falando sobre a primeira exibição do quadro 'Acredite em Quem Quiser'.

"Mas vê se vem arrumada, decente", rebateu Dona Déa, em tom debochado e brincalhão. Em resposta, Lívia entrou na brincadeira. "Vou preparar um look especial. A parte de cima para ser para Dona Déa, a parte de baixo para o padre. Ou ao contrário. Vou pensar", completou.

Lívia foi contratada pela Globo recentemente e fará parte do grupo de avaliadores da nova temporada do quadro Acredite em Quem Quiser. A estreia ocorreu no último domingo (28).