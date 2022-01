Lista de participantes do BBB 22 deve sair nesta sexta (14); confira

A lista oficial de participantes do Big Brother Brasil 22 será divulgada ao longo da programação da Rede Globo, nesta sexta-feira (14), encerrando a expectativa e a chuva de boatos sobre os nomes que devem integrar o elenco deste ano.

Os famosos e anônimos que farão parte, respectivamente, do 'Camarote' e 'Pipoca' desta edição devem ser anunciados a partir do horário da novela 'O Cravo e a Rosa', seguindo pelo restante dos programas da emissora.

Até então, o programa tem data para estrear na próxima segunda-feira (17), ainda que nem todos os participantes consigam entrar até o início da próxima semana. Isso porque três deles positivaram para a Covid-19 e só devem integrar o elenco quando estiverem curados da doença.

Novidades

Em 2022, a nova edição do BBB ganha apresentação do jornalista Tiago Leifert. Ele deixou o programa dominical em outubro do ano passado. No Instagram, ele chegou a revelar momentos de reuniões com Boninho e vistas na nova casa do reality.

Quem também entrou na lista de apresentadores do programa foi a ex-BBB Rafa Kallimann. Ela se junta a Ana Clara e Rhudson Victor no "#RedeBBB".

Na casa, uma grande novidade é a introdução de um botão de desistência. Os participantes vão poder deixar o BBB 22 a qualquer momento

Os fãs do reality vão poder ainda conferir quatro programas semanais na TV e internet sobre o BBB 22: "Bate-Papo BBB", "Fora da Casa", "Parada BBB" e "BBB Tá On".