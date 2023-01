Lisa Marie Presley será enterrada ao lado do filho, na casa de Elvis

A cantora Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, será enterrada ao lado do filho, na antiga casa do pai, a propriedade de Graceland, na cidade de Memphis, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família, segundo o G1.

Elvis e outros familiares também estão enterrados no local. Morta aos 54 anos, na quinta-feira (12), após sofrer uma parada cardíaca enfrentou muitos dramas pessoais ao longo da vida. Entre eles, a dependência química e a morte do filho, Benjamin Keough, em 2020.

Única filha do cantor Elvis Presley (1935 - 1977), Lisa foi casada quatro vezes. A primeira união foi com o músico Danny Keough, com quem ficou de 1988 a 1994. Da relação nasceram dois filhos: a atriz Riley Keough, 33, e Benjamin, que morreu em 2020, aos 27 anos.

Casamento com Michael Jackson

Apenas um mês após a separação, se casou com Michael Jackson, com quem ficou por dois anos. Ela aparece no clipe "You Are Not Alone", em que os dois estão seminus.

A cantora também foi casada com o ator Nicolas Cage, mas a relação durou poucos meses. Seu último casamento foi com o guitarrista Michael Lockwood. Juntos, tiveram as gêmeas Harper e Finley, 14. Eles se divorciaram em 2016.

Uso de drogas

Lisa tornou público sua dependência em opioides e cocaína em 2019. Ela começou a usar os medicamentos para amenizar as dores após o nascimento das gêmeas, em 2008, e passou a usar outras substâncias. A cantora buscou por ajuda em 2012.

Perda do filho

Em julho de 2020, o filho Benjamin Keough foi encontrado morto em Calabasas, na Califórnia (EUA), após cometer suicídio. Poucos meses depois, Lisa vendeu a mansão em que morava com Benjamin. Uma fonte disse ao The Post que ela "não conseguia colocar os pés" na casa.

Recentemente, Lisa entrevistou Austin Butler, que interpretou Elvis Presley no filme "Elvis". A artista comemorou a ocasião, e, fazendo referência à morte do filho, disse que aquela era a primeira vez que ela sorria em dois anos.