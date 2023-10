Lily Allen e David Harbour estão vivendo 'vidas separadas', diz jornal

A cantora Lily Allen e o ator David Harbour estariam “vivendo vidas separadas”, conforme informaram fontes próximas ao casal, segundo o tabloide britânico The Sun. Os artistas, no entanto, não se pronunciaram sobre os rumores.

Veja também

Os dois foram vistos juntos pela última vez em setembro, em Nova York. "Lily e David mal estiveram juntos nos últimos três meses. Eles estão vivendo vidas separadas", informou uma fonte ao jornal britânico.

"Quando ela estava em Londres para a peça 'The Pillowman', David foi visto em apenas uma performance em julho antes de deixá-la sozinha", acrescentou a fonte.

"No tempo livre, Lily estava com amigos em Londres, ou com as crianças. Quando ela voltava aos Estados Unidos, não há sinal de David", completou.