Lilia Cabral lembra grave acidente que sofreu em 'Páginas da Vida' em entrevista para Tatá Werneck

A atriz Lilia Cabral revelou um acidente durante gravações da novela "Páginas da Vida" (2006), em entrevista no programa "Lady Night". Para Tatá Werneck, ela deu detalhes dos ferimentos causados nas gravações de uma cena com Marcos Caruso. Ela tropeçou após ser empurrada e caiu em cima de uma mesa, que causou lesões no braço e a fez perder um dente.

"A gente ensaiou. Tudo era falso. O copo... E a mesa não era falsa, tinha um tampo de vidro. Quando ele me empurrou, ele me empurrou com força, coitado. Nem imaginou. Só que eu tropecei no tapete e fui indo assim [caindo]", começou ela.

Legenda: Cena de acidente com Marcos Caruso aconteceu na novela "Páginas da Vida" Foto: Reprodução/TV Globo

Tatá Werneck brincou com a situação e disse: "Quando você percebeu, tinha perdido um pivot". A atriz entrou na onda da humorista: "Tinha perdido um dente, sim. Perdi, perdi. Ainda bem que foi aqui atrás".

Mesmo com o acidente, Lilia Cabral contou que não parou a cena e continuou atuando até a final do ato. Quando chegou ao hospital, o estado do machucado dela assustou até o médico.

"Mas eu falei o problema não é isso [rosto], é isso [braço]. Quando eu levantei o braço, o braço era uma coisa preta horrorosa. Aí o médico falou: 'Nossa!' E foi desmaiando para trás", finalizou.

A novela "Páginas da Vida" começou a ser reprisada no canal Viva, nesta segunda-feira (22).