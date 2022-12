Lexa e MC Guimê não estão morando juntos mesmo após reatarem casamento; entenda

Em conversa com seguidores no Instagram nesta quinta-feira (29), Lexa disse que não está morando com Mc Guimê. O casal anunciou a retomada da relação na última terça-feira (27), cerca de dois meses após o término.

Lexa disse que Guimê está morando em um apartamento até eles ajustarem as coisas. "A gente está entendendo ainda essa confusão que está a nossa vida. Nós ainda estamos ajustando as coisas porque voltamos há pouco tempo", disse a cantora.

A artista afirmou ter sofrido muito com o término e que é "completamente apaixonada" pelo cantor. "Acho que só quem já se divorciou sabe a dor que é. Dói muito, porque ninguém casa pensando em separar".

A compositora revelou ter um apelido especial para o MC. "Chamo ele de 'meu mundo tatuado'". Por fim, ela agradeceu as mensagens de carinho que está recebendo do público e afirmou que os dois estão muito felizes.