Leticia Spiller e Pablo Vares não estão mais juntos, diz colunista

O casamento da atriz Leticia Spiller, 50, e do cantor Pablo Vares, 32, chegou ao fim, conforme as informações do colunista Lucas Pasin, do portal UOL, publicadas na última sexta-feira (17). O casal estava junto há sete anos.

Ainda conforme as informações, eles continuam se seguindo nas redes sociais. Além disso, os dois mantêm uma boa relação, de acordo com fontes próximas aos artistas.

Veja também

Leticia e Pablo ainda não anunciaram o término publicamente, já que desejam conversar sobre a decisão do divórcio e também como vão anunciar a decisão aos fãs, ainda segundo o colunista afirmou, ao conversar com amigos deles.

Ao site da Contigo!, a assessoria de imprensa da atriz alegou que não conseguiu contato com Leticia, já que ela havia ido ao show da cantora Taylor Swift, nessa sexta-feira (17), no Rio de Janeiro, com a filha Stella.

Como tudo começou

Os dois se conheceram em 2016, quando contracenaram juntos na peça “Doroteia” e, desde a época, iniciaram um relacionamento. Letícia e Pablo moravam juntos, e isso já era considerado casamento pela atriz.

“Já estamos casados. Se eu quiser fazer uma cerimônia, vai ser íntima. Não vou chamar revista nem gastar dinheiro com festa. Prefiro viajar”, disse a loira em uma entrevista ao Uol, em 2018.

Vale lembrar que desde que assumiu a relação com a atriz, Pablo é alvo de ataques nas redes sociais, devido a sua aparência. Em uma entrevista ao Splash, em junho, ele comentou sobre o assunto.

“Já tive vários visuais na minha vida. Tive cabelos longos, raspei a cabeça, e hoje deixei a barba e embaracei meu cabelo. Já me chamaram de tudo, tanto de bom quanto de ruim, o qual é muito curioso para mim!”, afirmou.