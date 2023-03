Leo Jaime descobre cisto na bexiga maior que o rim ao fazer ultrassom

O músico e ator Leo Jaime contou no Twitter, na terça-feira (7), que descobriu um cisto maior que o seu próprio rim ao fazer um ultrassom.

“Fiz hoje e descobri um cisto maior que meu rim, mas benigno”, escreveu ele, ao repostar a mensagem de um amigo falando sobre uma biópsia de um câncer na bexiga.

O autor Paulo Coelho comentou na postagem do artista e contou que também havia descoberto um cisto.

"Amém! Por acaso, fiz ontem! Graças a Deus nada, apenas hérnia de disco”, postou.

Ao Gshow, Leo Jaime falou sobre o cisto, e tranquilizou os fãs.

"Já tinha, mas cresceu. É como uma bolha de água, é líquido". Ele ainda explicou que fez o post com o intuito de alertar as pessoas, já que quinta-feira (9) é o dia internacional do rim.