Lego lança réplica do Titanic com mais de 9 mil peças

O novo lançamento da Lego será uma réplica do Titanic de mais de 9 mil peças, o maior conjunto criado pela empresa. Quando montado, o modelo terá extensão de 1,2 metro.

O brinquedo é uma homenagem ao centenário de lançamento do navio, ocorrido na Irlanda. A réplica conta com detalhes como salão de jantar no estilo jacobino e a grande escadaria da primeira classe.

Os fãs do filme que conta a história do famoso navio de cruzeiro demonstraram euforia na publicação de anúncio do modelo.

"Está finalmente acontecendo", escreveu um dos fãs. "Eu mal posso esperar pela data de lançamento. Tenho esperado por isso por um bom tempo", afirmou outro.

Legenda: Fãs pedem que réplicas de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet como Jack e Rose, assim como o próprio iceberg, acompanhem o modelo Foto: Reprodução/Lego

A publicação ainda rendeu uma série de piadas sobre o trágico destino do navio.

"O iceberg não está incluso?", pergunta um dos comentários. "Ele vem com a porta 'individual' da Rose e o Jack congelado?", ironiza outro. "Se não vier, eu nem compro", respondeu um terceiro.

O Lego Titanic estará disponível para pré-venda mundial a partir de 1º de novembro. No site oficial da companhia, o preço informado é de US$ 629,99, aproximadamente R$ 3.477.