Leandro Hassum relembra prisão do pai por tráfico internacional de drogas

Leandro Hassum, de 50 anos, surpreendeu os seguidores ao afirmar nesta quarta-feira (6), que seu pai era traficante internacional de drogas e chegou a ser preso durante 11 anos, cerca de 30 anos atrás.

"Não é novidade para muita gente, mas, para quem não sabe, aos 21 anos de idade, a minha vida deu um 360 quando descobri que meu pai não tinha a profissão que eu achava que tinha. Ele acabou sendo encarcerado", revelou o ator em um vídeo postado em seu instagram.

De fato, esta não é a primeira vez que o ator cita essa parte de sua vida. Quatro anos atrás, ele chorou em um programa da TV Globo e afirmou que o pai integrava a máfia italiana. Na ocasião, ele lembrou que não tem uma foto sequer com o pai.

O humorista continuou, destacando o quanto a prisão do pai foi importante para sua própria evolução: "Isso me ensinou tanta coisa. Nem sempre o cara que está contigo no bar bebendo, desfrutando da grana que você tem, é seu amigo. Seu amigo de verdade vai aparecer quando você não tiver um tostão e precisar só de um ombro pra chorar".

Hassum usou o vídeo para também mandar um recado para os profissionais que trabalham no sistema prisional. "Essa pessoa que está indo visitar precisa ser respeitada assim como você também, guarda. Aliás, até o preso tem que ser respeitado porque ele já está pagando a pena dele lá", pontuou para seus 1,6 milhões de seguidores.

Leandro reforçou ainda que o pai, apesar do erro, foi um grande homem. "Ele me ensinou a ser o homem que sou hoje em dia. Ele mesmo, no erro dele, me ensinou a ser um homem correto, a ser um bom pai, um bom marido e um homem de verdade", contou.

Nos comentários da publicação, fãs concordaram com as palavras do ator. "Tem pai que nem tá preso e nem pai soube ser! Não é?", provocou uma internauta. "Parabéns por ter transformado uma história triste em aprendizado, por ter ressignificado e seguido em frente com boas lembranças do seu pai", disparou outra.

"Então, tenho muita gratidão pelo meu pai. Não esqueci o que o meu pai foi antes, durante nem depois. E, agora no céu, sei que ele está olhando para mim e com muito orgulho do filho dele", finalizou o ator.