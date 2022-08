Lázaro Ramos estreia como protagonista pai nos cinemas: 'me ofereci para um monte de diretor'

O ator Lázaro Ramos sempre sonhou em interpretar um personagem pai nos cinemas e, finalmente, faz estreia como protagonista do filme 'O Papai é Pop', que chega aos cinemas nesta quinta-feira (11).

"Me ofereci para um monte de diretor, pedia para escreverem um pai para eu fazer no cinema. Dizia ‘eu quero falar desse assunto’ e não rolava", explicou o artista ao jornal Correio 24 horas durante o lançamento da produção.

Agora, segundo Lázaro, a intenção é continuar tratando do tema em outras produções cinematográficas. "É um tema que dá para fazer vários filmes, eu quero fazer vários Papai é Pop, quero fazer outros pais em outros filmes, mas esse é ótimo para começar a conversa. Tem situações que a gente conhece com facilidade, se identifica, frases que a gente já ouviu e já disse. É bom começar por um lugar que todo o mundo vai captar e entender", revelou.

O filme de comédia mostra a relação entre pai, mãe e filho. No roteiro, os personagens de Tom (Lázaro Ramos) e Elisa (Paolla Oliveira) precisam de dedicar para criar o primeiro filho. A relação entre os dois acaba transformando toda a família.

"É a primeira vez que tem um filme fala do pai nesse lugar, é diferente do pai que abandona família e sai da narrativa e também do pai super-herói, sem uma trajetória da construção da paternidade", completou.

Paternidade

Além do filme, Lázaro comentou sobre a própria experiência com a paternidade. No início, tentou conversar com os amigos sobre o assunto, mas percebeu que esse era um tema que terminava sempre escanteado.

"A gente fez até um grupo de WhatsApp para falar sobre o assunto, mas aí a conversa se transformava em outra coisa: futebol, trabalho, etc", revelou o artista.