Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães deixam Rede Globo para assinar com Amazon Prime Video

Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães anunciaram oficialmente a saída da Rede Globo e já têm nova casa definida: a Amazon Prime Video. Enquanto o ator já está trabalhando como diretor em um projeto do serviço, a atriz desenvolve ideias após a contratação.

Nas redes sociais, Lázaro publicou vídeo de "despedida" falando dos sonhos quando entrou na emissora. Ao todo, ele passou 18 anos como contratado global. Veja:

"Eu era um ator baiano, nascido e criado no Bando de Teatro Olodum. Sabia pouco de tudo e um pouquinho de mim também. Trazia os ensinamentos e os meus ídolos do bando. Mas o pouco que eu sabia é que eu tinha possibilidades, que eu tinha muito a descobrir. Nesses anos, a Globo me proporcionou ir muito além daquilo que sonhei", escreveu o artista.

Anos de parceria

Já Ingrid Guimarães passou 28 anos em parceria com a Globo, deixando oficialmente a emissora para iniciar projetos no streaming.

Ingrid ficou conhecida também pela participação em humorísticos da Globo, como foi o caso do clássico 'Sob Nova Direção', no qual trabalhou ao lado de Heloisa Perrissé. O primeiro trabalho de Ingrid na emissora foi em 1993, na novela 'Mulheres de Areia'.

No Instagram, a atriz compartilhou breve texto sobre o novo contrato. "Sobre gratidão e novos caminhos! Alô Prime Video, tô chegando para lhe usar. (Já já tem textão)", revelou a artista.