Laura Lynch, do 'Dixie Chicks', morre aos 64 anos em acidente de carro nos Estados Unidos

Laura Lynch, uma das fundadoras do grupo 'Dixie Chicks', morreu aos 64 anos em um acidente de carro no estado do Texas, nos Estados Unidos, na noite dessa sexta-feira (22).

De acordo com informações do site NBC, a artista estava viajando em direção ao leste dos EUA, quando outro carro na direção oposta tentou ultrapassar um veículo, e aconteceu a colisão.

A baixista recebeu homenagens das atuais integrantes do grupo nas redes sociais, que lamentaram a morte da musicista.

"Estamos chocadas e tristes ao saber do falecimento de Laura Lynch, membro fundadora do The Chicks. Mantemos um lugar especial em nossos corações pelo tempo que passamos tocando música, rindo e viajando juntos. Laura era uma luz brilhante", iniciou a nota.

"Sua energia e humor contagiantes deram brilho aos primeiros dias da nossa banda. Laura tinha um amor por todas as coisas do Texas e foi fundamental para o sucesso inicial da banda", diz outro trecho da publicação.

Laura Lynch havia deixado o trio em 2020, ano em que o grupo mudou o nome para 'The Chicks'. Elas tiraram o termo "dixie" para apoiar os protestos antirracistas no país.

Em 1989, Lynch fundou a banda ao lado das irmãs Martie Maguire e Emily Strayer. Juntas, elas gravaram três álbuns. Laura foi substituída posteriormente por Natalie Maines.