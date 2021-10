Lary Bottino é a quinta eliminada de 'A Fazenda 13'

A influenciadora digital Lary Bottino foi a quinta eliminada de "A Fazenda 13", na noite desta quinta-feira (21). Ela enfrentou Gui Araujo e Valentina Francavilla na Roça e foi a menos votada para ficar no reality show. Peoa teve apenas 9,61% da preferência do público.

Enquete realizada pelo Diário do Nordeste antecipou a eliminação da ex-participante do "De Férias com Ex". Lary entrou no reality rural há menos de um mês, após ser escolhida para substituir Fernanda Medrado, que desistiu do programa.

Gui Araujo terminou a Roça 28,24% dos votos, enquanto Valentina contabilizou 62,15%.

Indicação de Lary Bottino

Lary foi indicada à Roça pela dinâmica do resta um. Ela teve a chance de se salvar na Prova do Fazendeiro, mas não obteve sucesso no jogo. Bil Araújo venceu a prova e se tornou o novo fazendeiro nessa quarta-feira (20).