Larissa Manoela se declara para André Luiz Frambach em viagem romântica: 'alma gêmea'

Os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach partiram para uma temporada de descanso em Fernando de Noronha, em Pernambuco, e, desde então, registraram momentos fofos na ilha. Neste sábado (17), a atriz mostrou uma série de fotos feitas ao lado do namorado, no maior clima de romance.

"Meu abrigo, cara metade, alma gêmea, melhor amigo… Poderia por horas ficar listando tudo que tu representa. Apreciando teus olhos verdes lindos e enrolada nos teus cachos dourados. Admirando tua bondade tamanha, teu coração gigante, tua energia contagiante, tua alma vibrante! Me achei em você, me preenchi, inundei, transbordei", escreveu a atriz em tom apaixonado.

Foto: reprodução/Instagram

Não demorou, claro, para que André fizesse o mesmo, retribuindo o carinho da namorada. Em um texto do Instagram, ele a chamou de "alma gêmea".

"André também se declarou para a namorada. "Eu só consigo falar que te amo, só consigo gritar que eu te amo, e espalhar para o mundo o amor que sinto e que vivo com você! Você é meu abrigo, meu porto seguro, minha vida, meu sonho, meu lar!! MINHA ALMA GÊMEA", escreveu ele.

Nos comentários, em resposta à publicação, amigos e fãs do casal desejaram felicidades e se derreteram com as declarações de amor.