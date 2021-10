Larissa Manoela e André Luiz Frambach terminam relacionamento após dois meses

O ator André Luiz Frambach confirmou que não está mais namorando Larissa Manoela, após cerca de dois meses juntos.

Frambach declarou que estava solteiro quando respondia a perguntas dos seguidores no Instagram. As informações são do POPline.

“Está solteiro, namorando ou enrolado?“, perguntou o seguidor. O ator respondeu somente que estava “solteiro“, compartilhando junto à resposta a música “Conselho“, conhecida na voz do Grupo Revelação.

Basicamente, a canção fala em superar uma separação: "Tem que lutar, não se abater/Só se entregar a quem te merecer", diz trecho da música.

Anteriormente, Larissa também já havia dito que estava sozinha em sua “melhor fase“, durante coletiva de lançamento do single “Me Deixa a Milhão”.

Atores nunca assumiram namoro

Apesar do ponto final, os atores nunca chegaram a assumir que estavam namorando. Eles foram flagrados juntos em setembro, durante um passeio na praia com amigos, mas o romance começou em agosto, após um reencontro do elenco de “Modo Avião”, filme da Netflix em que os dois trabalharam juntos.

“Quando saíram os rumores, não existia absolutamente nada entre a gente. Depois, a gente se encontrou para conversar sobre o filme ‘Modo Avião’ e matar a saudade da galera. Somos solteiros e estamos nos conhecendo, nos permitindo”, declarou Frambach em entrevista à Quem na época.

Quando foi confirmado um affair entre eles, foi levantada a polêmica sobre uma possível traição de André Luiz Frambach, que havia terminado, poucos meses antes, seu namoro com Rayssa Bratillieri. Ele, contudo, negou.