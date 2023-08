Larissa Manoela alerta para golpe e pede que fãs não doem dinheiro via Pix

A atriz Larissa Manoela fez um alerta, nesta sexta-feira (18), para que os fãs não façam transferências via pix para o seu número de CPF.

"Essa chave não está vinculada à nenhuma conta que me pertença. É golpe! Essa conta não pertence a mim e nem a ninguém da minha família ou do meu círculo de amigos", disse a artista, que vive um momento conturbado após romper empresarialmente com os pais.

Larissa agradeceu ao carinho e à preocupação dos fãs. Nos últimos dias, internautas têm feito publicações de humor sobre ajudar financeiramente a artista.

Em entrevista ao Fantástico, a artista revelou que os pais detêm a maior parte de seu patrimônio acumulado, avaliado em R$ 18 milhões, e que não tinha controle sobre seus ganhos.

Atriz renunciou a patrimônio

Larissa tenta acordo com os pais, Silvana e Gilberto, desde março, conforme os advogados. "Assuntos importantes como o plano de saúde da atriz não foram repassados para ela, que ficou mais de três meses sem plano e descobriu por um acaso a situação", diz a defesa.

Após as tentativas sem sucesso, a atriz resolveu abrir mão de seu patrimônio avaliado em R$ 18 milhões e recomeçar devido à briga com os pais, Silvana Taques Santos e Gilberto Elias. Em entrevista ao Fantástico, a artista detalhou que a crise com os familiares começou há cerca de quatro anos, quando completou a maior idade e decidiu saber mais sobre os seus recursos financeiros.

"Eu só queria entender esse negócio. Como estava essa questão financeira? Que nunca me era apresentada. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago", detalhou em entrevista à jornalista Renata Capucci.