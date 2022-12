Lara Nesteruk acusa ex-marido de traições e abuso psicológico: 'estou sem comer e dormir'

A nutricionista e influenciadora Digital Lara Nesteruk, de 35 anos, publicou nesta segunda-feira (19) uma série de prints e vídeos com acusações de traição e abuso psicológico contra seu ex-marido, o médico esportivo Neto Dourado. Ela chegou a expor uma ligação que teve com ele, onde aos prantos, pede explicações.

O "exposed" começou após ela contar que o ex roubou fotos e vídeos íntimas de uma secretária do consultório onde Lara trabalhava com ele. O profissional de saúde teria, inclusive, mostrado os registros para outros homens.

A partir daí, em uma sequência de vídeos, a nutricionista relata que se recusa a assumir a culpa e começa a contar os detalhes sobre o relacionamento abusivo que teve com ele. Foram diversas traições, segundo ela.

"Ele não conta de todas as de pessoas de quem ele mandou eu me afastar. Não vou mais ficar quieta pois ele está ligando para todo mundo para contar uma versão esdrúxula, sendo que tenho tudo gravado, eu tenho mais de seis horas de áudio", comenta.

'Sem comer e sem dormir'

Emocionada, Lara Nesteruk conta que tem enfrentado dias difíceis sem conseguir e comer nem dormir: "Tomando 1 banho a cada 2, 3 dias, porque toda vez que eu tomo banho e me olho e choro, porque ele fez o maior inferno na minha vida".

"Eu ainda não falei de todas às vezes que ele foi para um put**** com um dinheiro que ele sabe que ele não ganhou, com os amiguinhos dele. E eu lá trabalhando que nem uma desgraçada para dar uma vida boa para gente", desabafa a nutricionista.

No final, Lara publicou a gravação de uma ligação entre os dois no dia 1º de dezembro, onde ela chora muito, pedindo para que ele cumpra com os acordos entre os dois, após ela resolver aceitar conversar com ele, mesmo após descobrir "algumas traições".

"Eu tô desesperada Neto, não faz isso comigo. Eu te esperei o dia inteiro. Não seja mal, não faça isso comigo você já me machucou tanto", diz Lara, aos prantos.

Ela destaca que isso não é nem "1%" do que ela passou.