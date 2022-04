Lançamentos da Netflix em abril de 2022: veja datas de estreias de filmes e séries

A Netflix acaba de anunciar em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (1º), uma lista com 37 filmes e séries que serão lançados em abril de 2022.



A lista tem as estreias da quinta temporada de "Elite" e da primeira parte do sexto e último ano de "Better Call Saul", spin-off do fenômeno Breaking Bad (2008-2013).

As estreias de abril na Netflix também contam com a chegada dos últimos episódios de "Ozark", ao fim da quarta temporada.Outro destaque é "Boneca Russa", série indicada ao Emmy 2019 e que lança neste mês o seu segundo ano.

Tem ainda produção brasileira, "Sogra que te Pariu". O sitcom foi idealizado por Rodrigo Sant'Anna.

Datas de lançamentos

1º de abril

Eternamente Demais pra Mim

Capitã Nova

The Home Edit (2ª temporada)

7 de abril

De Volta ao Espaço

8 de abril

As Garotas de Caristal

Metal Lords

Ainda Estou Aqui

Disque Prazer

Ovos Verdes e Presunto (2ª temporada)

Elite (5ª temporada)

12 de abril

No Xadrez

Mistérios Animais

13 de abril

A Sogra que te Pariu

14 de abril

Círculo de Fogo: The Black (2ª temporada)

Ultraman (2ª temporada)

15 de abril

Anatomia de um Escândalo

Os Herdeiros da Terra

Legends of Tomorrow (6ª temporada)

Escolha ou Morra One Piece: Z

19 de abril

Better Call Saul (6ª temporada - parte 1)

Abercrombie & Fitch: Ascenção e Queda Battle Kitty

20 de abril

Boneca Russa (2ª temporada)

Coração Marcado

A Princesa de Yakuza 22 de abril

Heartstopper Sunset: Milha de Ouro (5ª temporada)

A Caminho do Verão