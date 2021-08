Lady Gaga divulga capa e data de 'Dawn of the Chromatica', com participação de Pabllo Vittar

A cantora Lady Gaga divulgou, nesta segunda-feira (30), a data de lançamento e pré-venda do "Dawn of the Chromatica", com remixes do último trabalho, "Chromatica". O anúncio foi feito pela artista no Twitter, que divulgou, também, colaboração com a cantora e drag queen Pabllo Vittar.

Legenda: Álbum será lançado na próxima sexta-feira (3) Foto: reprodução/Twitter

A maranhense já tinha sido confirmada como uma das parcerias do álbum, cantando na nova versão da música "Fun Tonight". "É um sonho estar num projeto tão incrível para o universo pop e com umas das principais artistas da atualidade", afirmou.

Conforme Pabllo, a canção terá influências de ritmos brasileiros. A mistura de referências nacionais, inclusive, pode ser ouvida no último álbum da drag, "Batidão Tropical". Lançado em junho, o trabalho teve uma das maiores estreias nacionais e globais do Spotify.

Legenda: Pré-venda do álbum, que terá participação de diversos artistas, pode ser feita em plataformas de streaming Foto: divulgação

Além da brasileira, o trabalho também terá colaboração de diversos outros artistas, como Rina Sawayama, Charli XCX, Arca, entre outros. Ao todo, serão lançados 14 remixes.

Veja tracklist

Alice – LSDXOXO Remix Stupid Love – COUCOU CHLOE REMIX Rain On Me (com Ariana Grande) – ARCA REMIX Free Woman – RINA SAWAYAMA & CLARECE CLARITY REMIX Fun Tonight – PABLLO VITTAR REMIX 911 – CHARLI XCX & A.G. COOK REMIX Plastic Doll – ASHNIKKO REMIX Sour Candy (com BLACKPINK) – SHYGIRL & MURA MASA REMIX Enigma – DOSS REMIX Replay – DORIAN ELECTRA REMIX Sine From Above (com Elton John) – CHESTER LOCKHART, MOOD KILLER & LIL TEXAS REMIX 1000 Doves – PLANNINGTOROCK REMIX Babylon – BREE RUNWAY & JIMMY EDGAR REMIX Babylon – HAUS LAB VERSION