Kylie Jenner fala sobre medo de filha fazer cirurgia plástica na adolescência

No mais recente episódio do reality show “The Kardashians”, Kylie Jenner falou sobre ter colocado silicone aos 19 anos e confessou que ficaria devastada se Stormi, sua filha mais velha, seguisse o mesmo caminho de fazer cirurgia plástica na adolescência.

“Eu só gostaria, obviamente, de nunca ter feito isso para começar. Eu recomendaria a qualquer um que esteja pensando nisso que espere até depois dos filhos. Obviamente, eu tenho uma filha e ficaria com o coração partido se ela quisesse fazer isso com o corpo aos 19 anos. Ela é a coisa mais linda que existe”, disse a modelo, em conversa com a amiga Anastasia Karanikolaou.

Ao admitir ter aumentado os seios ainda jovem, Kylie negou que tenha feito cirurgias no rosto, o que foi muito especulado pela imprensa internacional quando ela era mais nova.

“Um dos maiores equívocos sobre mim é quando dizem que eu era uma criança insegura e fiz muitas cirurgias para mudar todo o meu rosto, isso é falso. Eu só fiz preenchimentos. Não quero que isso faça parte da minha história”.

Por fim, ela disse que desde que foi mãe, começou a ver beleza em seus traços naturais. “Isso me fez me amar mais. Eu vejo minhas características em minha filha e meu filho agora, mas você sabe, minha filha se parece comigo. Eu consigo ver minha beleza nela, e isso me fez me amar mais com certeza. A beleza está sempre mudando para mim”.

Além de Stormi, Kylie também é mãe de Aire, ambos do relacionamento dela com o rapper Travis Scott.