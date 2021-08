Kristen Stewart vive Princesa Diana no primeiro trailer do filme 'Spencer'; confira

O primeiro trailer do filme "Spencer", divulgado nesta quinta-feira (26), mostrou as primeiras cenas a atriz Kristen Stewart no papel da Princesa Diana. A produção vai narrar os acontecimentos que levaram à separação de Lady Di do príncipe Charles.

Título do filme é alusão ao sobrenome de solteira de Diana, que morreu após um acidente de carro em Paris em 1997.

Confira o Trailer

O longa estreia no Festival de Veneza na próxima semana e chega aos cinemas dos Estados Unidos no dia 5 de novembro. Não há previsão de lançamento no Brasil.

Dirigido por Pablo Larraín, de "Jackie" (2016), o filme se passa no Natal de 1991, quando a Princesa Diana decide se separar, enquanto a família real britânica está reunida no Castelo de Sandringham, em Norfolk.

Primeiro pôster da película foi publicado nessa quarta-feira (25) com uma cena forte do sofrimento de Lady Di. "Todo conto de fadas chega ao fim", diz a legenda da publicação.

Escalação de Kristen Stewart

Estrela da Saga Crepúsculo e de muitas outras produções como "A Branca de Neve e o Caçador" e o remake de "As Panteras", Kristen Stewart foi muito elogiada pelo diretor Pablo Larraín à época de sua escalação para viver Diana.

"Kristen pode ser muitas coisas, e ela pode ser muito misteriosa e muito frágil e, finalmente, muito forte também, e é disso que precisamos. A combinação desses elementos me fez pensar nela", pontuou Larraín.

Sinopse de Spencer

O casamento da princesa Diana e do príncipe Charles esfriou há muito tempo. Embora haja muitos rumores de casos e divórcio, a paz foi ordenada para as festividades de Natal no Queen’s Sandringham Estate.

Há comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece o jogo. Mas este ano, as coisas serão profundamente diferentes. Spencer é uma imaginação do que pode ter acontecido durante aqueles poucos, mas fatídicos dias.