Krawk ou Camarguinho podem substituir Nego do Borel em 'A Fazenda', diz colunista

Dois nomes são especulados para entrar na vaga deixada pelo cantor de funk Nego do Borel em "A Fazenda 13". Krawk ou Camarguinho podem se tornar peão no reality, segundo a coluna de Leo Dias.

De acordo com o jornalista, o rapper Krawk esteve na lista de reservas na edição passada do reality, e participou do "Paiol TikTok" neste ano, um confinamento paralelo que contou com quatro influenciadores digitais disputando a 21ª vaga no programa.

O cantor sertanejo Werley Di Camargo, irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, também está no radar da emissora. Ele foi o reserva nesta temporada e enfrentou o pré-confinamento, mas acabou dispensado assim que todos os participantes confirmados entraram no jogo.

Embora os dois estarem na mira do reality, o público pede o retorno de Liziane Gutierrez, primeira eliminada do jogo.

Apesar das especulações, a Record TV ainda não revelou informações sobre substituição de Nego do Borel..

Nego do Borel é expulso de 'A Fazenda 13'

Legenda: Cantor está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo Foto: Reprodução

O cantor Nego do Borel foi expulso de "A Fazenda 13" no sábado (25), devido à polêmica de suspeita de estupro contra Dayane Mello. Pressão pela expulsão do peão por público e patrocinadores teria sido definidora para a decisão.

Ainda no sábado, por volta das 19h, a produção do programa chamou todos os participantes para a sala e avisou da expulsão de Nego. Segundo o comunicado, a saída do participante se deu por "razões jurídicas", em relação às atitudes na madrugada.