Kleber Lopes, humorista de 'A Praça é Nossa' morto pela Covid-19, é enterrado em São Paulo

Humorista do programa 'A Praça é Nossa', Kleber Lopes teve o corpo enterrado em Guarulhos, na Grande São Paulo, após morrer em decorrência da Covid-19. O ator faleceu aos 39 anos na madrugada de domingo (7) após dar entrada na emergência de um hospital.

Enterrou ocorreu no Cemitério Vila Rio, em Guarulhos, na tarde desse domingo. Não houve cerimônia de velório. Boa parte da família de Kleber também está em tratamento após contraírem a doença. As informações são do G1 SP.

"O Kleber pegou, mas estava sem sintomas e acabou passando para os meus pais, para mim e para a minha esposa. Estamos bem, com um pouco de dor no peito e tosse, mas sem febre", relatou o irmão do ator e bailarino, Clayton Lopes.

Homenagens

Familiares e amigos prestaram homenagens ao humorista: "Já deve estar fazendo bagunça no céu", comentou o irmão Clayton. "Kleber sempre foi muito alegre e brincalhão, mas fiquei surpreso com a quantidade de mensagens que tenho recebido, de amigos que ele deixou no mundo todo. Agora temos que ser fortes. Meus pais estão muito abalados", continuou.

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, parceiro de Kleber no "A Praça é Nossa", se manifestou nas redes sociais nesta segunda-feira (8).

"Amigo: saber que, por minhas mãos, você surgiu como bailarino da Praça, passando para elenco de apoio e finalmente estrelando seu potencial num quadro todo seu, me deixa a felicidade de dever cumprido. Você fez a coreografia da festa mais linda de minha vida: os 15 anos da Maria Fernanda e João Victor. Que Deus conforte sua querida mãe, que sempre mostrava suas fotos para a clientela! Obrigado por ter te conhecido", escreveu.

O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) emitiu nota de pesar prestando solidariedade aos familiares e amigos do ator. "Que Deus conforte sua família".

Covid-19

Antes de ser internado e falecer, Kleber Lopes, conforme familiares, estava se tratando em casa. No entanto, na quarta-feira (3), começou a tossir muito e deu entrada no Hospital Municipal de Urgência de Guarulhos dias após, no sábado.

Ao chegar na unidade, o humorista já estava em estado grave e com 80% de um pulmão comprometido, além de 50% do outro. O óbito veio após uma parada cardiorrespiratória por volta de 00h40 do domingo.