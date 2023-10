Key e Keyt Alves posam de biquíni em praia do Ceará

As gêmeas Key e Keyt Alves publicaram fotos de biquíni em uma praia do litoral cearense, na segunda-feira (30). As irmãs passaram os últimos dias em um resort de luxo em Aquiraz e mostraram detalhes nas redes sociais.

No Instagram, elas brincaram com o fato de serem gêmeas: “Quando o problema vem em dobro”, escreveram no post.

Nos comentários, a dupla foi bastante elogiada pelos fãs. “Foca na beleza desse problema”, escreveu um. “Mais encantadoras que qualquer princesa da Disney”, disse outro.

Áudio

No início de outubro, Keyt Alves se envolveu em uma polêmica na internet. Em um áudio vazado pelo jornalista Léo Dias, a jogadora de vôlei afirmou que sua irmã, Key, comprou seguidores no Instagram.

“Eu sempre falei pra ela, mano para de viver nesse mundo de ilusão, cara se fossem 12 milhões de seguidores reais, seria outra história, a gente estaria em outro patamar, não são, a maioria ali ela comprou, tanto é que ela só entrou no Big Brother por ser a jogadora de vôlei com mais seguidores do mundo, mas será que são reais? Não são”, disse Keyt no áudio.