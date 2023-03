Diretamente do México, Key Alves deve aparecer ao vivo no BBB 23 nesta sexta (17), diz empresária

A empresária de Key Alves, ex-BBB 23 que está confinada no reality latino 'La casa de Los Famosos', afirmou nesta sexta-feira (17) que a jogadora deve permanecer até domingo (20) no confinamento.

Seguindo a dinâmica do intercâmbio, Key Alves chegou ao reality na quarta-feira (15), mesmo dia em que a mexicana Dania Mendez entrou no BBB 23.

Internautas começaram a questionar se Key permaneceria no programa após Dania Mendez se despedir do BBB 23 nesta sexta. A saída dela ocorreu um dia após ela ter sido assediada por Guimê e Cara de Sapato serem expulsos.

A empresária Fernanda Paschoa afirmou à coluna da Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que Key embarca para o Brasil no domingo (19). Os brothers do BBB 23 devem saber nesta sexta-feira (17) que a jogadora de vôlei está lá.

"A informação que a gente tem até o momento é que ela está lá ainda e que não mudou o roteiro dela, o dia de ela ir embora. Ela chegaria ao Brasil na segunda-feira (20), embarcaria no domingo (19). Era para ter passado ontem (quinta, 16) no ao vivo a interação dela com as pessoas da casa. Porque não sabem que a Key está lá. Mas, com esse acontecimento bem complicado, Acabou que não tinha clima para isso. Então, saiu um pouquinho do script. Pela informação que a gente teve, hoje vão mostrar a Key ao vivo lá do México, para o pessoal saber", disse.

Os confinados não sabem que Key foi a escolhida. Após Dania que era de outro reality show e que era um intercâmbio, os brothers começaram a se questionar se Larissa, eliminada na terça-feira (14), foi a escolhida para a dinâmica.

Intercâmbio no BBB 23

A troca de participantes entre os dois realitys foi uma das dinâmicas surpresa desta edição do Big Brother. Key Alves foi escolhida para uma temporada no reality estrangeiro após ser eliminada.

Já Dania Mendez continua competindo no 'La casa de Los Famosos'. Ela inclusive votou para a formação do Paredão do reality latino na quarta-feira (16). Mesmo distante, ela também terá papel na berlinda do BBB 23.

Conforme divulgado pela produção do programa, Dania terá que decidir como será o voto de Ricardo, que comprou o Poder Curinga: voto duplo ou o voto anulado.