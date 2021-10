Kevin O Chris diz que vai processar Erasmo Viana após peão falar que viu ele beijando um homem

Uma declaração do modelo Erasmo Viana em "A Fazenda 13" tem causado polêmicas fora do confinamento. O ex de Gabriela Pugliesi falou para os colegas de reality que viu o cantor Kevin O Chris beijando um homem.

"Vi ele beijando um cara. Não ele, outro, o que cantou pra gente aqui na festa", comentou Erasmo. Uma peoa questiona:"Kevin O Chris?, ao passo que ele dispara: "Eu vi, eu vi, lá em Noronha".

Veja o momento da declaração de Erasmo Viana

Kevin O Chris responde

O cantor, que foi atração de "A Fazenda" em uma festa, comentou o assunto em resposta à publicação de uma página de fofocas. Kevin afirmou que iria processar Erasmo.

Legenda: Cantor se posicionou no comentário de uma página de fofocas Foto: Reprodução

"Se fosse verdade eu teria comentado com um f***-se pra ele. Mas já que não foi, vou divulgar uma música nova no meu stories, porque está bombando. Depois disso estou entrando com um processo!!!", declarou.