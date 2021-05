Kevin Clark, ator de 'Escola de Rock', morre aos 32 anos após acidente nos EUA

Kevin Clark, músico e ator do filme "Escola de Rock", morreu aos 32 anos nesta quarta-feira (26) após ser atingido por um carro enquanto andava de bicicleta. Ele foi encaminhado ao hospital, mas morreu pouco tempo depois, segundo o jornal americano "Chicago Sun-Times".

Clark interpretou o pequeno Freddy "Spazzy McGee" Jones no filme de 2003. Ele tinha apenas 12 anos quando gravou o filme, que virou um sucesso na época.

O acidente aconteceu na madrugada desta quarta, por volta das 1h20, quando Kevin estava passeando de bicicleta. Conforme o "Chicado Sun-Times", ele morreu por volta das 2h.

Foto: Reprodução

Carreira

Kevin Clark teve uma longa carreira como músico em Chicago. Atualmente, ele estava na banda "Jess Bess and the Intentions", que inclusive, conforme o portal americano, teve o primeiro show ao vivo no último fim de semana.

"Ele era puro talento. Ele tinha um coração de ouro", relatou a mãe do músico, Allison Clark. O funeral de Kevin acontece na noite desta quarta-feira na cidade de Highwood, Illinois.