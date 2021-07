Kefera Buchmann declara ser bissexual

Kefera Buchmann, 28, fez uma série de postagens nas redes sociais onde falou sobre sua orientação sexual, declarando indiretamente ser bissexual. A atriz agradeceu as mensagens que recebeu após as publicações.

Leia mais Zoeira Neymar “flerta” com Juliette nas redes e Ítalo Ferreira também comenta publicação

"Obrigada por todas as mensagens. Tô meio com frio na barriga, mas, também, aliviada...", escreveu a curitibana no Twitter.

Ela também postou no stories do Instagram uma mensagem de agradecimento acompanhada de um arco-íris e de três corações com as cores da bandeira do orgulho bissexual.

"Em relação ao todo, se é que me entendem, obrigada, de verdade, pelas mensagens. E por tudo. Valeu, de verdade", disse.

"B não é de Beyónce"

Kéfera também postou um vídeo onde brincou sobre dizerem que ela se declarou lésbica. Nele, ela diz que o "B" da sigla LGBTQIA+ não é de Beyónce.

"Obviamente estou recebendo muitas mensagens de 'ah, está se assumindo sapatão'. Então, eu não diria sapatão. Mas o LG - B - TQIA+ da sigla, o B não é de Beyoncé, entenderam? Ai ai...", disse ela, enfatizando nas entrelinhas a bissexualidade. No post, ela ainda incluiu emojis de arco-íris, um símbolo da comunidade LGBTQIA+.