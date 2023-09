Katy Perry vende direitos musicais em acordo de US $ 225 milhões

A cantora Katy Perry decidiu vender os direitos musicais de cinco de seus álbuns de estúdio, incluindo o aclamado "Teenage Dream", para a Litmus Music, com apoio da Carlyle. A empresa celebrou o acordo assinado pela artista em comunicado divulgado nessa segunda-feira (18).

De acordo com informações das revistas Billboard e Variety, o acordo foi avaliado em US$ 225 milhões (cerca de R$ 1,09 bilhão na cotação atual). O contrato diz respeito aos álbuns de estúdio lançados entre 2008 e 2020 pela diva pop: "Teenage Dream", "One of the Boys", "PRISM", "Witness" e "Smile". Essas obras de Katy Perry foram lançadas sob o contrato da cantora com a Capitol Records, cujo ex-presidente Dan McCarroll é o cofundador da Litmus Music.

Neste mercado de venda de direitos autorais das canções, o comprador adquire todo o lucro futuro desse trabalho em streaming, download ou uso em filmes e anúncios na mídia.

Além de Katy Perry, artistas como Justin Bieber e Bob Dylan também já tiveram os catálogos musicais adquiridos por outras empresas de investimento, como a Hipgnosis Songs, apoiada pela Blackstone.

A forma de consumo das músicas por meio de streaming revolucionou o mercado dessa indústria no mundo, que pode lucrar tanto com hits atuais, como com canções clássicas e antigas ouvidas nas plataformas.