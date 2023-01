Karoline Lima diz que não sabe quando filha retorna ao Brasil

A influenciadora digital cearense Karoline Lima apareceu abatida no Instagram, nesta segunda-feira (23), e revelou que não sabe quando a filha, Cecília, que está no exterior com o pai, o jogador Éder Militão, voltará ao Brasil. Ela ainda disse que a bebê, de apenas 6 meses, deveria ter retornado para casa hoje.

“Muitos estão me perguntando sobre a Cecília. Ela ia voltar pra casa hoje, mas não vai. Ela ainda está no exterior, não sei exatamente o dia que ela volta. Vai passar mais um tempo lá. Assim que eu souber, compartilho com vocês. Estou com o coração apertado demais, mas é isso. É o que eu tenho pra falar pra vocês”, limitou-se a dizer.

Desde que se separou oficialmente de Éder, em julho do ano passado, Karoline se envolveu em algumas polêmicas com o jogador. Em uma delas, o atleta chegou a acionar a cearense, o Google e o Facebook em uma ação que pede R$ 45 mil por danos morais.

Em novembro, ela anunciou que tinha chegado a um acordo com o jogador pela pensão de Cecília.

Novo namorado?

No fim de semana, o fotógrafo Neuronha compartilhou uma série de fotos de Karoline com o ex-A Fazenda Gui Araújo, confirmando que os dois estão em um relacionamento. A cearense, no entanto, publicou em seu Instagram apenas as imagens em que aparece sozinha.