Karol Conká dispara contra Bil: 'Dei uma carreira bem bonita pra ele aqui fora'

A cantora Karol Conká alfinetou o ex-BBB Bil em entrevista no YouTube, nesta quinta-feira (21). A ex-sister foi questionada sobre a relação com o participante no reality da Globo, durante o podcast "De Frente com Blogueirinha". A rapper foi questionada se voltaria a falar com ele, e disse que não.

"Não, acho que não tem muito o que falar. Não tem nada pra falar, não. Já fiz o meu papel, dei uma carreira bem bonita pra ele aqui fora. Ele só não está sabendo usar. Ele não tira meu nome da boca, não preciso. Eu avisei Brasil", declarou a cantora.

Assista:

Ainda no bate-papo, Karol Conká falou sobre a amizade que criou com o influenciador Carlinhos Maia. Na conversa, ela comentou que o fato dos dois terem sido cancelados não intimidou a criação um laço com o nordestino.

Karol Conká revelou também que ficou chateada com os amigos que a abandonaram depois de sua participação no reality show. "Eu me senti muito injustiçada pelos meus amigos, assim. Pessoas que me conheciam, pessoas que poderiam? Pessoas que eu estendi a mão diversas vezes na minha vida", disse a rapper. "Fiquei chateada, mas não guardo mágoa", detalhou.