Karol Conká cobra expulsão de Maria no BBB22: "nem eu fui tão agressiva assim"

O Jogo da Discórdia, que aconteceu na noite da última segunda-feira (14) no BBB22, foi marcado por polêmicas. Mais uma vez, Maria pesou a mão e acabou acertando um balde com água na cabeça de Natália Deodato.

A atitude rendeu um puxão de orelha ao vivo do apresentador Tadeu Schmidt e centenas de pedidos para que a cantora seja expulsa da atração.

Nas redes sociais, famosos se manifestaram, repudiando a atitude da sister. A cantora Karol Conká foi uma das artistas que comentaram sobre o episódio em uma publicação da parceira de confinamento do BBB21, Lumena Aleluia. "Nem a Jaque Patombá no auge da animosidade foi tão agressiva assim num jogo da discórdia", apontou Karol. Confira:

Admiro muito a jornada da Natália…

Eu, por muito menos, já teria sido expulsa por motivos dedão na cara da Maria. — Lumena Aleluia (@LumenaAleluia) February 15, 2022

A atriz Ingrid Guimarães também se mostrou indignada com a atitude de Maria. "Por mais problemas que eu tivesse com ela eu não iria nela depois de várias pessoas terem ido. Fica com cara de linchamento. Simplesmente não conseguiria", escreveu a atriz.

Não tem entreterimento que me faça achar legal ver uma mulher levar um balde na cabeça, ser molhada e julgada por tanta gente ao mesmo tempo. Existe um limite entre entreterimento e mau gosto . Não é treta. É crueldade. — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) February 15, 2022

A ex-BBB Hariany, que foi expulsa da 19ª edição do programa por empurrar a amiga Paula Sperling, cobrou um posicionamento da emissora. "Não perguntaram mesmo se a pessoa tinha se sentido agredida, mas agora perguntam sem nem analisar nada, né? BBB está diferente", pontuou ela.

Gretchen também opinou sobre o episódio, dizendo que Natália passou por uma humilhação nacional no Jogo da Discórdia: "Tudo tem limites. Educação é crucial em todos os momentos. Horrível o que assisti nesse vídeo. Não foi sem querer, inclusive assumido pela própria Maria. E um pedido de desculpas é muito pouco pela humilhação nacional que essa menina passou. Não estou torcendo por ninguém. Só não concordo com esse tipo de atitude agressiva", comentou a cantora.