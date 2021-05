Karol Conká chega a 978% de crescimento em streaming com a música 'Dilúvio'

A cantora e ex-BBB Karol Conká voltou a crescer nas plataformas de streaming após o lançamento da música 'Dilúvio', que marca o retorno dela como artista depois da rejeição ao deixar o Big Brother Brasil.

Dados da Deezer, uma das que reúnem o trabalho de Karol, mostram que o aumento registrado nos acessos foi de 978% desde então. A mudança teria ocorrido com a divulgação da canção na última terça (4), revelada durante a final do BBB 21.

Este, inclusive, teria sido o maior pico da cantora neste streaming em questão. O segundo maior número de acessos ocorreu no mês de janeiro deste ano, quando Karol foi anunciada como uma das participantes do reality show.

A faixa, entretanto, não é totalmente baseada nas experiências vividas por ela no confinamento do jogo. Segundo a cantora, a letra é de 2020, mas foi ajustada após a eliminação do programa.

"Me permiti sentir, olhei para dentro e transformei em arte todo esse sentimento", explicou em publicação nas redes sociais.

Legenda: Karol divulgou a letra de 'Dilúvio' pouco antes do lançamento Foto: reprodução/Instagram

Vídeo da música

Enquanto isso, o alcance de Conká também parece ter crescido no Youtube, plataforma que abriga os vídeos da artista.

No canal próprio, Karol saiu da marca de 271 mil seguidores antes do início do programa para 281 mil após a saída. Agora, com o novo lançamento, acumula 307 mil, sendo 14 mil deles adquiridos nos últimos quatro dias.

O vídeo, inclusive, chegou a mais de 534 mil visualizações desde o lançamento. Além disso, Karol reconquistou os antigos números em redes como o Instagram, onde agora possui 1,6 milhão de seguidores.