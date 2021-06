Karol Conká anuncia programa sobre saúde mental no IGTV; veja teaser

A ex-BBB Karol Conká anunciou, nesta quinta-feira (10), o lançamento do programa "Vem K Cuidar da Mente". A produção será postada no IGTV. A primeira temporada da atração falará sobre saúde mental. Por meio dos stories no Instagram, a rapper convidou a todos para assistirem à estreia, que acontecerá no dia 15 de junho:

"Gente, tô aqui, feliz, porque acabei de lançar o teaser do meu programa que vai ao ar 15 de junho aqui no meu IGTV e a primeira temporada vamos falar sobre saúde mental. Então, vem cá cuidar da mente", declarou Karol Conká.

Veja teaser:



Karol Conká Rapper Estou vivendo tão intensa e profundamente esse processo de entendimento das minhas feridas psíquicas, e o quão importante é cuidarmos de nossa saúde mental, que seria até egoísmo meu não dividir essa jornada tão transformadora com vocês

No vídeo divulgado é possível ver uma prévia de que cada programa mostra Karol Conká em um penteado diferente.

Recorde de rejeição

Em fevereiro deste ano, a cantora e rapper Karol Conká foi a 4ª eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 21. Com 99,17% dos votos, a curitibana deixou o reality show com alguns desafetos e desaprovação do público por seus posicionamentos e atitudes. O resultado bateu recorde de rejeição, que até era do humorista Nego Di, que saiu com 98,76 dos votos.

Karol Conká entrou em conflito com a atriz Carla Diaz por ciúmes do brother Arcrebiano. Ela também entrou em conflito com Lucas Penteado devido a forma como o ator jogava. Ainda houve um conflito com Camilla de Lucas.